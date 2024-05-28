Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu taraftarlara veda ederek İngiltere'ye gitti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Devre arası Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a kiralanan Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ın devre arası Nottingham Forest'tan kiraladığı Joe Worrall, İngiltere'ye ger döndü.
Yarım sezon kiralık oynayan 27 yaşındaki stoper, sosyal medyadan paylaşım yaparak veda etti.
WORRALL: TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'tan ayrıldığını belirten Joe Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.
Bu sezon 18 maçta forma giyen Worrall, 1 gol attı.
Türkiye Kupası şampiyonluğu da elde eden İngiliz oyuncu, beklenen etkiyi gösterememişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor