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Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu taraftarlara veda ederek İngiltere'ye gitti

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Beşiktaş&#039;ta ayrılık! Yıldız oyuncu taraftarlara veda ederek İngiltere&#039;ye gitti
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Devre arası Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a kiralanan Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın devre arası Nottingham Forest'tan kiraladığı Joe Worrall, İngiltere'ye ger döndü.

Yarım sezon kiralık oynayan 27 yaşındaki stoper, sosyal medyadan paylaşım yaparak veda etti.

Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu taraftarlara veda ederek İngiltere'ye gitti - 1. Resim

WORRALL: TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan ayrıldığını belirten Joe Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 18 maçta forma giyen Worrall, 1 gol attı.

Türkiye Kupası şampiyonluğu da elde eden İngiliz oyuncu, beklenen etkiyi gösterememişti.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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