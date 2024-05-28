Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Resmi imza an meselesi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Listesindeki 4 adayla görüşme yapan Siyah-beyazlılar, 2 hafta içinde resmi imzaları atmayı planlıyor.

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Beşiktaş, teknik direktör belirsizliğini çözüyor.

Jose Mourinho, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin ile görüşen Siyah-beyazlılar, 2 hafta içinde yeni hocasını açıklamayı hedefliyor.

Chelsea ile görüşme halinde olan Mourinho ve Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak çalışan Nuri Şahin ile temaslarını hızlandıran yönetimin Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'i de alternatif olarak beklettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DE MOURINHO'YU İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına geçireceğini açıklamıştı.

Son olarak Roma'da çalışan ve Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatan Portekizli hocanın en az 12 milyon euro maaş istediği iddia edilmişti.