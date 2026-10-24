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Beşiktaş'ta Italiano: Rotasyona alışacağız

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Beşiktaş'ta Italiano: Rotasyona alışacağız
Başlık ResmiBeşiktaş'ta Italiano: Rotasyona alışacağız

Beşiktaş’ta eleştirilen Vincenzo Italiano’nun tarzı böyle... Avrupa ve ligi bir arada götürmeye çalışan siyah beyazlılarda, İtalyan hocanın Crystal Palace sınavına 4 yeni isimle çıkması şaşırttı. Ancak o, “herkesi kazanmak” ve “hazır tutmak” amacında.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Kara Kartal’da yine bir puan kaybı ve yine Vincenzo İtaliano’nun kadro tercihi sorgulaması... Beşiktaş, ligde ve Avrupa’da sergilediği futbolla beğeni toplarken yaşanan kayıplarda ortak eleştiri, İtalyan çalıştırıcının kadroda rotasyona gitmesi. Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile iç sahada oynanan mücadelede 4 yeni ismin bir anda 11’e alınması ve 2-2’lik beraberlik İtaliano’ya yazıldı. Hücum futbolu beğenilen ve takıma ayrı bir hava getirdiği düşünülen İtalyan hocanın gittiği her takımdaki geniş rotasyon anlayışı şu anda Beşiktaş camiasında kabul görmüş değil...

MÜCADELEYE ALKIŞ

İtaliano’nun amacı ise kadrodaki tüm oyuncuları kazanmak ve onları hazır tutmak. Ayrıca yorgunluk ve olası sakatlıkların önüne geçmek. Hem ligi hem Avrupa’yı bir arada götüren ve hedefte tutan İtaliano, eleştirilere ve puan kayıplarına rağmen bu düşüncesinden vazgeçmiş değil. İngiliz ekibi Crystal Palace karşısında sevindirici kısım ise takımın öne geçip geriye düşmesine rağmen sonradan yapılan dokunuşlarla savaşçı kimliğin yeniden ortaya çıkarılması. Kayıplar yaşansa da siyah beyazlı camia mücadeleci futbolu alkışlıyor ve takdir ediyor.

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10 NUMARA PERFORMANS

Siyah beyazlıların geçen sezonun ara transfer döneminde Göztepe’den 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Junior Olaitan, heyecan oluşturmaya devam ediyor. Yokluğu fazlasıyla aranan ve oyuna girdiğinde tribünleri ayağa kaldıran orta saha oyuncusu, Crystal Palace maçında bir gol attı ve takıma dinamizm kattı. Avrupa’dan kulüplerin yakın takibine giren ve 2029’a kadar mukavelesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kadroda tutulması zor görünüyor.

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