Beşiktaş, MR sonucunu açıkladı: Fabio Miretti'nin sakatlığı belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve müsabakaya devam edemeyen Fabio Miretti'nin MR sonucunu açıkladı.

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Siyah-beyazlılar, Fabio Miretti‘nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma saptandığını ve futbolcunun tedavisine başlandığını belirtti.

Fabio Miretti, Beşiktaş'ta 7 maçta 317 dakika süre aldı.

AKROMİOKLAVİKULER EKLEM AYRIŞMASI

Beşiktaş'tan yapılan 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti‘nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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