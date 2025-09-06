Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Teklifleri beğenmiyor

Kadroya takviyeleri sürdürmek için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Joao Mario'nun takımdan ayrılmasını bekliyor. Ancak kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncudan henüz olumlu yönde bir haber gelmedi.

TEKLİFLERİ YETERLİ BULMUYOR

Sporx'te yer alan habere göre; Portekizli futbolcu için Arap yarımadasından kulüplerin ilgisi var. Güncel piyasa değeri 2,1 milyon euro olanJoao Mario, ayrılık için önünde seçenekler olmasına rağmen takımda kalmayı düşünüyor.

39 MAÇTA 7 GOL

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezonda 39 maça çıkan Portekizli futbolcu, bu maçlarda 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.