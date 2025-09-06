Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Trabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama

Trabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama

Trabzonspor&#039;da bir transfer daha! Beşiktaş&#039;tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi’yi şehre getirdi. 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, Şubat 2024'te Legia Varşova'dan beşiktaş'a 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama - 1. Resim

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT"

Sabah saatlerinde Trabzon’a gelen Muçi, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat. Büyük bir takımda oynayacağım. Takıma yardımcı olabilmek ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"HEMEN GELMEK İSTEDİM"

Trabzonspor’u yakından tanıdığını ifade eden Arnavut oyuncu, "Menajerim bana Trabzonspor’un ilgisinden bahsedince hemen gelmek istediğimi söyledim. Bu transfer beni çok mutlu etti. Topa yakın olmak, goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın da beni istediğini biliyorum. Onunla ve takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama - 2. Resim

"FATİH TEKKE İLE GÖRÜŞTÜM"

Bu sezon kiralık olarak forma giyeceğini dile getiren Muçi, "Elimden gelenin en iyisini yaparak faydalı olmak istiyorum. Bunun sonunda satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Fatih Tekke ile görüşmelerimiz oldu, kendisine güveniyorum. Sezona yüzde 100 hazır geldim" ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi, daha sonra sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

