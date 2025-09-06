Beşiktaş'tan Salih Özcan atağı

MURAD TAMER - Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli yıldızları katan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, orta saha hattını güçlendirmek için yeni bir isimle temas kurmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda, B. Dortmund forması giyen ve kulübü tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan Salih Özcan, Beşiktaş’ın transfer listesine eklendi. 27 yaşındaki ön libero, 2022 yazında Köln’den 5 milyon avroya alınmıştı.

CENGİZ YAKLAŞIYOR

Salih Özcan, Dortmund’daki sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Bu durum, Beşiktaş’ın transferi uygun bir maliyetle gerçekleştirme ihtimalini artırıyor. Millî oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon avro olarak gösteriliyor. Bonservis bedelinde pazarlık şansı yüksek görünüyor.

Öte yandan Cengiz Ünder transferinde de önemli bir gelişme yaşandı. Millî oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Kulübü’ne giderek Beşiktaş’ın Cengiz’e ilgisinin olduğunu belirtti ve transfer görüşmelerinin başlamasını istedi.