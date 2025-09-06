Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Salih Özcan atağı

Beşiktaş'tan Salih Özcan atağı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan Salih Özcan atağı
Beşiktaş, Salih Özcan, Borussia Dortmund, Sergen Yalçın, Cengiz Ünder, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki millî oyuncuya teklif yapılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu transferi çok istiyor…

MURAD TAMER - Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli yıldızları katan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, orta saha hattını güçlendirmek için yeni bir isimle temas kurmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda, B. Dortmund forması giyen ve kulübü tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan Salih Özcan, Beşiktaş’ın transfer listesine eklendi. 27 yaşındaki ön libero, 2022 yazında Köln’den 5 milyon avroya alınmıştı.

CENGİZ YAKLAŞIYOR

Salih Özcan, Dortmund’daki sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Bu durum, Beşiktaş’ın transferi uygun bir maliyetle gerçekleştirme ihtimalini artırıyor. Millî oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon avro olarak gösteriliyor. Bonservis bedelinde pazarlık şansı yüksek görünüyor.

Öte yandan Cengiz Ünder transferinde de önemli bir gelişme yaşandı. Millî oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Kulübü’ne giderek Beşiktaş’ın Cengiz’e ilgisinin olduğunu belirtti ve transfer görüşmelerinin başlamasını istedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro - SporGalatasaray'dan Jonas hamlesiTürklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık - SporTürklerin zafer haftasıMontella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam - SporMontella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zamLuis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı! PSG'den açıklama, ameliyat olacak - SporLuis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacakAli Koç'tan Sadettin Saran'a teklif: “Ben seninle anlaşamam!" - Spor“Ben seninle anlaşamam!"İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi - Sporİspanya Milli Takımı Konya'da!
Sonraki Haber Yükleniyor...