Beşiktaş'ta Rebic krizi! Takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Hırvat oyuncu kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta Ante Rebic, krizi büyüyor. Sakatlığını atlatan ve İstanbul'a dönen Hırvat oyuncu takıma dahil edilmedi. Sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Rebic'in, Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği ancak sözleşmesi sebebiyle takımdan ayrılmak istemeyen Hırvat oyuncusu Ante Rebic ile ilgili kararını verdi.

KADROYA ALINMADI

Sakatlığı sebebiyle ülkesinde tedavi gören ve 2 gün önce İstanbul'a dönen Rebic, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararıyla takım çalışmalarına dahil edilmedi.

MAAŞININ TAMAMINI TALEP EDİYOR

Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı. Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan, Sports Digitale'den Sercan Dikme; Hırvat futbolcu Rebic'in, Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolu bırakacağını iddia etti.