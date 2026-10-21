Beşiktaş’ta skor değil, oyun ön planda: Böyle oynayın yeter!

Siyah beyazlılar, deplasmanda üst üste üç maç kaybetse de oynadığı futbolla umut verdi. Yönetim, İtaliano’ya tam destek veriyor…

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Beşiktaş’ta bu sezon ligde İstanbul dışındaki üç maç kaybedilse de moraller bozulmuş değil. Alanya, Amed ve son olarak Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyetler, geçmiş sezonların başındaki kötü sonuçlardan farklı değerlendiriliyor. Avrupa’da ve kendi sahasında iyi bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, kaybettiği deplasmanlarda bile etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlı idareciler, iyi futbolun zamanla galibiyetleri de beraberinde getireceğine inanıyor.

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İYİ FUTBOL SEVİNDİRİYOR

Özellikle Trabzon deplasmanında kaçan goller olmasa sonucun çok farklı olacağı görüşü hâkim. Yakın geçmişte Beşiktaş hem sonuç alamıyordu hem de sahada kötü bir görüntü veriyordu. Bu sezon kaybedilen maçlarda bile takımın mücadelesi ve oynadığı futbol umut veriyor. Beşiktaş yönetimi, alınan mağlubiyetlerin Vincenzo İtaliano üzerinde baskı oluşturmasını istemiyor. İtalyan teknik adamın kendi oyun düzenini oturtması için arkasında duruluyor.

JUVE’NİN LİSTESİNDE

İtalyan basını, önümüzdeki üç maçta elde edeceği skorlar beklentilerin altında kalırsa, Juventus yönetiminin Luciano Spalletti’nin yerine İtaliano, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli ile temasa geçeceğini iddia etti.

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