Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Beşiktaş’ta skor değil, oyun ön planda: Böyle oynayın yeter!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Beşiktaş’ta skor değil, oyun ön planda: Böyle oynayın yeter!
Başlık ResmiBeşiktaş’ta skor değil, oyun ön planda: Böyle oynayın yeter!

Siyah beyazlılar, deplasmanda üst üste üç maç kaybetse de oynadığı futbolla umut verdi. Yönetim, İtaliano’ya tam destek veriyor…

Kaydet
|
Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş’ta bu sezon ligde İstanbul dışındaki üç maç kaybedilse de moraller bozulmuş değil. Alanya, Amed ve son olarak Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyetler, geçmiş sezonların başındaki kötü sonuçlardan farklı değerlendiriliyor. Avrupa’da ve kendi sahasında iyi bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, kaybettiği deplasmanlarda bile etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlı idareciler, iyi futbolun zamanla galibiyetleri de beraberinde getireceğine inanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Salah galibiyet sonrası Beşiktaş
SPOR

Salah galibiyet sonrası Beşiktaş'a taş attı

İYİ FUTBOL SEVİNDİRİYOR

Özellikle Trabzon deplasmanında kaçan goller olmasa sonucun çok farklı olacağı görüşü hâkim. Yakın geçmişte Beşiktaş hem sonuç alamıyordu hem de sahada kötü bir görüntü veriyordu. Bu sezon kaybedilen maçlarda bile takımın mücadelesi ve oynadığı futbol umut veriyor. Beşiktaş yönetimi, alınan mağlubiyetlerin Vincenzo İtaliano üzerinde baskı oluşturmasını istemiyor. İtalyan teknik adamın kendi oyun düzenini oturtması için arkasında duruluyor.

JUVE’NİN LİSTESİNDE

İtalyan basını, önümüzdeki üç maçta elde edeceği skorlar beklentilerin altında kalırsa, Juventus yönetiminin Luciano Spalletti’nin yerine İtaliano, Simone Inzaghi ve Francesco Farioli ile temasa geçeceğini iddia etti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.