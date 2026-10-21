Salah galibiyet sonrası Beşiktaş'a taş attı

Beşiktaş’ın kapısından dönen Muhammed Salah, Galatasaray’dan sonra Kartal'ı da yıkıp siyah beyazlılara göndermede bulundu.

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Trabzonspor kariyerine müthiş bir giriş yapan Muhammed Salah, 4-0’lık maçta Galatasaray’a 3 gol attıktan sonra Beşiktaş karşısında elde edilen 2-0’lık galibiyette de takımının ikinci golünü kaydedip galibiyeti perçinleyen isim oldu. Sezon başında bonservisi elindeyken siyah beyazlılarla görüşmelerde bulunan ve Beşiktaş’ın kapısından dönen Salah, âdeta intikam aldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah’ın menajerinin yüzde 35 komisyon istediğini ve transferin bu yüzden gerçekleşmediğini açıklamıştı.

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Salah

SON KURBANI BEŞİKTAŞ

Salah bir kere daha yıldızlaştığı Beşiktaş maçının ardından dün sabah kişisel Instagram hesabından gol sevincini paylaşıp “Yüzde otuz beş” diye yazdı! Bordo mavili formayla 11 maçta 9 gole ulaşan Salah, ligde 8 golle krallık yarışında en önde. Yıldız golcünün 4 de asisti bulunuyor. Mısır basını, Salah’ın performansını övüp “Son kurbanı Beşiktaş oldu” diye yazdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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