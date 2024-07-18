Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'e Süper Lig'den talip! Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tayfur Bingöl'e Süper Lig'den talip çıktı. İzmir ekibi Göztepe, Tayfur Bingöl transferi için Beşiktaş ile pazarlık masasına oturdu.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kampa götürmedi. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bingöl'e Göztepe talip oldu.

İzmir ekibinin, Beşiktaş ile bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. Ayrıca Tayfur Bingöl'e Süper Lig'den talip olan başka kulüpler olduğu öğrenildi.

GÖZTEPE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.