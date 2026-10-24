Beşiktaş'ta Ümit Akdağ için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Başakşehir maçında forma giyemeyecek genç futbolcunun, sonraki hafta özel bandajla sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

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Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaşta Ümit Akdağ için sakatlık açıklaması

SAĞ ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, genç savunmacının sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edildiği ve tedavisine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak olan Ümit Akdağ'ın sonraki hafta sahalara dönme ihtimali bulunuyor. Genç oyuncunun, özel bir bandaj kullanarak forma giyebilmesi değerlendiriliyor.

Beşiktaşta Ümit Akdağ için sakatlık açıklaması

İLK 11'DEKİ İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ümit Akdağ, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de çıkmıştı. Genç savunma oyuncusu, mücadelenin 78. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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