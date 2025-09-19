Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan başlama düdüğüne dakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılar

Beşiktaş'tan başlama düdüğüne dakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan başlama düdüğüne dakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılar
Beşiktaş, Göztepe, Süper Lig, VAR, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Maç öncesi konuk ekibin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Beşiktaş, daha önce oynadığı 4 müsabaka üzerinden VAR hakemi Erkan Ergin'e göndermede bulundu.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 19 Eylül saat 20.00'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak maça atanan Erkan Engin hakkında paylaşımda bulundu.

İŞTE O 4 MAÇ...

Beşiktaş, daha önce tartışmalı kararlara sahne olan Hatayspor (18 Mayıs 2024), Göztepe (24 Kasım 2024), Bodrum FK (11 Ocak 2025) ve Alanyaspor (18 Mayıs 2025) maçlarından karelerin bulunduğu görsel hazırladı.

Beşiktaş'tan başlama düdüğüne dakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılar - 1. Resim

"LÜTFEN 'VAR' OL ERKAN ENGİN"

Siyah-beyazlı kulübün X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan görselde, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" mesajı yer aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

