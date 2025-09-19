Beşiktaş'tan başlama düdüğüne dakikalar kala VAR mesajı: Tarih tarih, maç maç paylaştılar

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 19 Eylül saat 20.00'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak maça atanan Erkan Engin hakkında paylaşımda bulundu.

İŞTE O 4 MAÇ...

Beşiktaş, daha önce tartışmalı kararlara sahne olan Hatayspor (18 Mayıs 2024), Göztepe (24 Kasım 2024), Bodrum FK (11 Ocak 2025) ve Alanyaspor (18 Mayıs 2025) maçlarından karelerin bulunduğu görsel hazırladı.

"LÜTFEN 'VAR' OL ERKAN ENGİN"

Siyah-beyazlı kulübün X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan görselde, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" mesajı yer aldı.