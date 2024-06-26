Beşiktaş’tan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye büyük çalım: Rafa Silva kartal oldu

Dün akşam İstanbul’a gelen Portekizli yıldız, “Taraftara söz veriyorum. Buraya büyük başarılar yaşamaya geldim ve bunun için çok çalışacağım” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Sezona yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanan ve teknik adam değişimine giden Beşiktaş büyük bir bomba patlattı. İlk olarak stopere Atletico Madrid’den Gabriel Paulista’yı getiren ve Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Mats Hummels’le de görüşmelere devam eden siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katma savaşı verdiği Rafa Silva’yı renklerine bağladı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in yürüttüğü görüşmeler sonunda iş mutlu sonla bitti ve futbolcu dün akşam İstanbul’a getirildi.

TARAFTAR COŞTU

Uzun süredir üzüntü çeken taraftarlarca havalimanında büyük coşkuyla karşılanan Rafa’nın ilk sözleri de hırs yüklüydü: Çok mutluyum. Hep beraber kupa ve zaferler kazanmak için çalışacağız. Taraftara bunun sözünü veriyorum. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Taraftarın nasıl bir atmosfer oluşturduklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Yeni formayı ilk ben giyiyorum. Bu formayla büyük zaferler kazanacağız...

FEYYAZ UÇAR: BİR YILDIZI GETİRDİK

Rafa’yı karşılayan futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, “Uzun uğraşlardan sonra Portekiz’in büyük bir yıldızını getirdik. Kendisine hoş geldin diyoruz” sözlerini kullandı.

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YENİ FORMAYLA

Silva kendisini karşılayan taraftarın önüne Beşiktaş’ın yeni sezon formasıyla çıktı.

ILICALI’NIN UÇAĞIYLA GELDİ

Hüseyin Yücel ile Rafa Silva uçaktan fotoğraf paylaştı. Futbolcu Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı’nın uçağıyla İstanbul’a geldi.

BEŞİKTAŞ’TAN BİR BOMBA DAHA

Rafa Silva ile anlaşan Beşiktaş, hücumu büyük bir isimle daha güçlendirmeye hazırlanıyor. Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Anthony Martial’e yıllık 4 milyon avroluk teklifte bulunuldu. Marsilya ve Lyon’un da istediği Fransız oyuncuya en iyi teklif Beşiktaş’tan gelmiş durumda. Siyah beyazlıların, yüksek asist yüzdesine sahip olan Rafa Silva’yla anlaşmasıyla Martial transferinde de öne geçtiği öğrenildi.

OĞUZ AYDIN ÇABASI

Beşiktaş transferin gözdesi olan ve G.Saray’ın da istediği Oğuz Aydın için girişimde bulundu. Kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Hem G.Saray’la hem de Beşiktaş’la Oğuz için görüştük fakat bir pazarlık olmadı” açıklaması yaptı.