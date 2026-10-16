Beşiktaş'tan İbrahim Kutluay'a tepki: "Şiddetle kınıyoruz"

Beşiktaş, Lonnie Walker'ın transfer sürecine ilişkin açıklamaları nedeniyle basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay'ı sert sözlerle eleştirdi. Siyah beyazlılar, Kutluay'ı iddiasını kanıtlamaya ve kamuoyu önünde özür dilemeye davet etti.

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Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Lonnie Walker'ın transfer sürecine ilişkin yorumları nedeniyle İbrahim Kutluay'a tepki gösterdi.

Siyah beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada Kutluay'ın ifadelerini "mesnetsiz iddia" olarak nitelendirerek EuroLeague yönetimi nezdinde girişimde bulunabileceğini duyurdu.

"YORUMCULUK SINIRINI FERSAH FERSAH AŞMIŞTIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Bir televizyon programında Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferi Lonnie Walker IV’ın kulübümüze transfer sürecine dair çirkin bir ithamda bulunan İbrahim Kutluay’ı şiddetle kınıyoruz.

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yeni transferimizin menajerinin aynı millete mensup olduklarını belirterek oyuncunun transferinin profesyonel olmayan, subjektif kriterlere dayandığı yönünde algı oluşturmaya çalışan Kutluay, yorumculuk sınırını bu mesnetsiz iddiayla fersah fersah aşmıştır.

EuroLeague'in ülkemizdeki resmi yayıncı kuruluşunda görev yapan bir yorumcunun, NBA Draft'ında ilk turdan seçilen ve NBA'de 7 sezonda 350'ye yakın maça çıkmış, Avrupa’nın en kariyerli oyunculardan birinin kulübümüze transferine böyle bir iftirayla gölge düşürmeye çalışması kabul edilemez.

Bu itham ve imalarınıza dair elinizde somut bir bilgi veya belge varsa açıkça ortaya koyun. Yoksa “ilginç detay”, “garip detay” ifadeleriyle kamuoyunda şüphe oluşturmayın.

Yorumcu İbrahim Kutluay’ı iddiasına açıklık getirmeye ve ispata, aksi takdirde kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz.

Özür dilenmemesi halinde EuroLeague’in ülkemizdeki yayıncı kuruluşunda yorumculuk yapan İbrahim Kutluay’a gerekli yaptırımların uygulanması için EuroLeague yönetimi nezdinde girişimlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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