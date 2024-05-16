Beşiktaş'tan Razvan Lucescu atağı! 'Baba Lucescu' devreye girdi

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu geldi. Hasan Arat'ın Rumen hocayla görüşmesi bekleniyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor.

Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin ile görüşen Siyah-beyazlıların, PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu'yu listesine aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN LUCESCU ATAĞI

Yunanistan Ligi'de şampiyonluğa çok yakın olan Lucescu'nun ayrılmaya sıcak bakmadığı ama Beşiktaş'ın kendisiyle bir görüşme yapacağı iddia edildi.

55 yaşındaki antrenörün babası olan Mircea Lucescu da devre arası Hasan Arat'ın görüşme talep ettiği isimlerden biri olmuştu.

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam eden Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.