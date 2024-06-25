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Biçilmiş kaftan! Barış Alper Yılmaz, Brighton için yazıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Biçilmiş kaftan! Barış Alper Yılmaz, Brighton için yazıldı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Premier Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’dan birçok takımın istediği Galatasaray’ın jokeri için İngiliz ekibinin de devreye girdiği ve transferinin nokta atışı olacağı vurgulandı.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ın yükselen değeri hiç kuşkusuz Barış Alper Yılmaz’dı. Kendine özel koç tutmasının ardından performansında ciddi artış olan ve Okan Buruk’un birçok bölgede kullandığı ‘joker’ için Avrupa kulüpleri devredeydi. Almanya’dan E. Frankfurt ve Leipzig, İtalya’dan Bologna Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgileniyordu. EURO 2024’te A Millî Takım forması giyen Barış Alper Yılmaz için, İngiliz basını Brighton’un da devrede olduğunu yazdı.

BURUK: 'KALMALI'

The Telegraph’ta yer alan habere göre Yılmaz, Premier Lig ekibi Brighton’da yeni hoca Fabian Hürzeler’in 3-4-3 sistemi için biçilmiş kaftan. Ada temsilcisinin özellikle hücumun çok yönlü oyuncu için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Bilindiği gibi sarı kırmızılı kulüple 2027’ye kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 17 milyon avro olan oyuncu için Okan Buruk “Kalmalı” raporu vermişti. Çok astronomik teklif gelirse yönetim değerlendirecekti.

Geçen sezon 57 maçta süre alan Barış Alper Yılmaz  7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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