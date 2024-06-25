Di Maria bekleyişi! Beşiktaş açık kapı bıraktı...

Beşiktaş’ta uzun süredir Angel Di Maria’nın gelişi bekleniyor. Yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar’ın aylar önce ilgilendiklerini duyurduğu dünyaca ünlü oyuncu için yeni bir girişim yapıldı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Copa America için ABD’de bulunan siyah beyazlıların yeni danışmanı Brad Friedel, Angel Di Maria ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, Beşiktaş’ın ilgisinden dolayı memnun olduğunu ve COPA America’nın sona ermesinin ardından masaya oturabileceğini söyledi.

EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI!

Siyah beyazlıların kancayı attığı bir başka yıldız olan Mats Hummels konusunda da düğüm çözülüyor. İtalya’dan Roma başta olmak üzere Avrupa’dan da talipleri bulunan Hummels’e en iyi teklifi Beşiktaş’ın yaptığı öğrenildi.