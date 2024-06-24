Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçiyordu! Barcelona'da İlkay Gündoğan kararı verildi

Barcelona, Finansal Fair Play kurallarında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle İlkay Gündoğan'a gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. İlkay Gündoğan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sık sık anılan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

BARCELONA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Teknik direktörlük görevine Hansi Flick'i getiren Barcelona'da ekonomik sorunlar devam ediyor. Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz Transfer döneminde İlkay Gündoğan'a gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

BARCELONA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'la yollarını ayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, 33 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi. Ancak Barcelona'nın İlkay'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.