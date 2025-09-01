9 gollü maç istifa getirdi: Büyük bir onurla ayrılıyorum

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 8-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 yenildi. Bu yenilginin ardından Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

"KALBİM BU ARMA İÇİN ATIYOR"

Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Bu süreçte bir kulüpten öte, bir aileye bir şehrin ruhunu taşıyan mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadım. Adana Demirspor’un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbim bu arma için attı. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan bu büyük emeği geçen tüm personelimize ve her zaman bana destek olan Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Demirspor taraftarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 17 GOL YEDİLER!

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Amedspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken Adana Demirspor 4'te 0'la sezona girdi. Mavi Şimşekler, 4 maçta kalesinde tam 17 gol gördü.

DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİ!

Bedirhan Durak, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında oynanan Galatasaray maçının 32'inci dakikasında hakem kararlarına tepki göstererek takımı sahadan çekmiş, verilen cezanın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Durak, 2 gün sonra ise istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini ve göreve devam edeceğini duyurmuştu.

