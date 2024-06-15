Bissaka atağı! Galatasaray sağ bek için listesine yeni bir isim aldı…

Manchester United’ın yeni sezon planında yer almayan 26 yaşındaki isim için nabız yoklanacak

Yeni sezonda sağ bek bölgesine takviye yapacak olan Galatasaray’da öne çıkan isim Roma’dan Zeki Çelik’ti. İngiliz basınına göre Aslan, bonservisi Manchester United’da olan 26 yaşındaki Aaron Wan Bissaka’yı da listesine aldı. Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olan İngiliz için fiyat sorulacak.

ASLAN İLK BEŞTE

Bu arada Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10 futbol liginin bu sezonki şampiyonları arasında sosyal medya platformlarında toplam en fazla takipçiye sahip 5. kulüp oldu. İlk sırada toplam 350 milyon takipçi ile Real Madrid yer alırken Aslan’ın takipçi sayısı ise toplam 45 milyon kişi.