Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni karar

İki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İki ismin biletini kesti! Jose Mourinho&#039;dan yeni karar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz kampı kadrosunda yer vermediği 2 ismi kesin olarak sildi. Deneyimli teknik adamın önümüzdeki sezon 2 yıldızı kadroda düşünmediği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı parolası ile lige hazırlanan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'de. Sarı-lacivertlilerin kadrosu dün açıklanırken, listede yer almayan isimler dikkat çekti.

Transfer görüşmeleri yaptığı belirtilen Miha Zajc ve Lincoln'ün yanı sıra kadro planlamasında Emre Mor, Fayed, Aziz Fall, Emre Demir ve sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ile Mert Hakan Yandaş yer almadı. Bu isimler arasında yer alan 2 yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre; dün Portekiz'e giden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho; Miha Zajc ve Emre Mor'u kadroda düşünmüyor.

İLK ANTRENMAN TAMAM

Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz kampındaki ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'da kütüphane ve müzeler açık mı? Çalışma saatleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif - SporKızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklifMonaco geliyor! Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekibi yolda  - SporMonaco Uğurcan Çakır için yoldaGalatasaray'a Frankowski piyangosu - SporGalatasaray'a Frankowski piyangosuOrkun için sabırsızım! Solskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdı - SporSolskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdıFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor - SporFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer!Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası - SporGalatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası
Sonraki Haber Yükleniyor...