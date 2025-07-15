İki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni karar

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz kampı kadrosunda yer vermediği 2 ismi kesin olarak sildi. Deneyimli teknik adamın önümüzdeki sezon 2 yıldızı kadroda düşünmediği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı parolası ile lige hazırlanan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'de. Sarı-lacivertlilerin kadrosu dün açıklanırken, listede yer almayan isimler dikkat çekti.

Transfer görüşmeleri yaptığı belirtilen Miha Zajc ve Lincoln'ün yanı sıra kadro planlamasında Emre Mor, Fayed, Aziz Fall, Emre Demir ve sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ile Mert Hakan Yandaş yer almadı. Bu isimler arasında yer alan 2 yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre; dün Portekiz'e giden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho; Miha Zajc ve Emre Mor'u kadroda düşünmüyor.

İLK ANTRENMAN TAMAM

Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz kampındaki ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.