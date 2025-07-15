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Fenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor
Fenerbahçe, PSG, Marco Asensio, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol 10 numara Marco Asensio ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, geçen sezon kiralık oynayan Skriniar’ı da yeniden kadroya katacak

Transfer sezonunu golcü John Duran ile açan, ardından sol bek Archie Brown’ın yanı sıra gençlik hamlesi olarak Abdou Aziz Fall’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir iki gün içinde Paris’ten iki oyuncuyu daha bitirecek.

TAPULARA 25 MİLYON AVRO

PSG’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Fransız ekibinden ayrıca geçen yıl kiralık olarak oynayan Milan Skriniar’ı birlikte alacak. Fenerbahçe ile PSG arasındaki görüşmelerde iki oyuncunun tek bir pakete dâhil edilmesi konusu gündemde. 

Fenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor - 1. Resim

GİDENİN YERİ DOLACAK

Kanarya, iki yıldızı da bir iki gün içinde resmen kadrosuna katıp Portekiz kampına yetiştirmek istiyor. Fenerbahçe’nin iki oyuncu için PSG’ye toplam 25 milyon avroluk teklifte bulunduğu, oyunculara da yıllık 10’ar milyon avro verileceği öğrenildi. Sarı lacivertliler bu iki oyuncunun transferinden sonra frene basacak. Portekiz kampının bitmesiyle birlikte teknik direktör Jose Mourinho’nun gidecek-kalacak isimlerle ilgili vereceği rapora göre takımdan ayrılacak oyuncunun yerine transfer yapılacak. 

Fenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor - 2. Resim

AYNI FORMA ALTINDA

Marco Asensio ile Milan Skrniar, bir aksilik olmazsa PSG’den sonra Fenerbahçe forması altında buluşacak. İtalyan basını İnter’in, Marco Asensio için PSG’ye teklifte bulunduğunu ancak oyuncu ile anlaşamadığını yazarken, Mourinho’nun kaptanlık bandını Skriniar’a teslim etmek istediği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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