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Fenerbahçe'de 17 imza birden! Sözleşmeler uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe&#039;de 17 imza birden! Sözleşmeler uzatıldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon kadro planlaması yapılıyor. Bu kapsamda tam 17 futbolcu ile imzalar atıldı, sözleşmeler uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Yağmur Uraz, Ece Türkoğlu, İpek Kaya, Yaşam Göksu, Natalia Munteanu, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Konya Plummer, Ümran Özev, Busem Şeker, Cansu Gürel, Fatoş Yıldırım, Mesude Alayont, Mevlüde Melek Okuyan, Karyna Alkhovik, Roselord Borgella ve Zeynep Kerimoğlu, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek.

Ayrıca geçen sezon kadroda yer alan ve sözleşmeleri 2025-2026 sezonunu da kapsayan Zoe Van Eynde, Regina Ibiang Otu, Marta Cox, Azumah Bugre ve Mariam Diakite de yeni sezon kadro planlamasında yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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