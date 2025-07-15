Fenerbahçe geri çekildi! İspanyol ekibinin isteği planları altüst etti
Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Son olarak gözünü oyun kurucu pozisyonu için Jean Montero'ya diken sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinden gelen talep nedeniyle geri çekildi.
Büyük başarı elde ederek sezonu yarıştığı 3 kulvarda da kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da kadro adeta baştan kuruluyor. Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric ve Errick McCollum'la yolları ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon iddiasını sürdürmek için yıldız isimleri bünyesine katmak istiyor.
Oyun kurucu pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, gözünü Valencia Basket forması giyen Dominikli oyun kurucu Jean Montero'ya dikti. Son Avrupa şampiyonu temsilcimize bu transferden kötü haber geldi.
TALEP DUDAK UÇUKLATTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Valencia'nın 22 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro çıkış ücreti istemesi üzerine Fenerbahçe masadan kalktı.
ÇOK YÖNLÜ KATKI VERDİ
Bu sezon EuroCup'ta Valencia Basket forması ile 13 maça çıkan Montero; 12.4 sayı, 5.3 asist, 2.9 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.