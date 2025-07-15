Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe geri çekildi! İspanyol ekibinin isteği planları altüst etti

Fenerbahçe geri çekildi! İspanyol ekibinin isteği planları altüst etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe geri çekildi! İspanyol ekibinin isteği planları altüst etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Son olarak gözünü oyun kurucu pozisyonu için Jean Montero'ya diken sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinden gelen talep nedeniyle geri çekildi.

Büyük başarı elde ederek sezonu yarıştığı 3 kulvarda da kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da kadro adeta baştan kuruluyor. Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric ve Errick McCollum'la yolları ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon iddiasını sürdürmek için yıldız isimleri bünyesine katmak istiyor.

Oyun kurucu pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, gözünü Valencia Basket forması giyen Dominikli oyun kurucu Jean Montero'ya dikti. Son Avrupa şampiyonu temsilcimize bu transferden kötü haber geldi.

TALEP DUDAK UÇUKLATTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Valencia'nın 22 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro çıkış ücreti istemesi üzerine Fenerbahçe masadan kalktı.

ÇOK YÖNLÜ KATKI VERDİ

Bu sezon EuroCup'ta Valencia Basket forması ile 13 maça çıkan Montero; 12.4 sayı, 5.3 asist, 2.9 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konya'da alevler durmuyor! Orman yangınına müdahale sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni karar - Sporİki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni kararKızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif - SporKızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklifMonaco geliyor! Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekibi yolda  - SporMonaco Uğurcan Çakır için yoldaGalatasaray'a Frankowski piyangosu - SporGalatasaray'a Frankowski piyangosuOrkun için sabırsızım! Solskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdı - SporSolskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdıFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor - SporFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer!
Sonraki Haber Yükleniyor...