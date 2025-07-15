15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi, metrolar bedava mı? Toplu taşıma ücret bilgisi gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 10:36 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 10:36 - Güncelleme:

15 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ve tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanmayı planlayan yurttaşlar, belediyeler ve resmi kaynaklardan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. 15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi, metrolar bedava mı soruları ise cevap arıyor.

15 Temmuz 2025 Salı günü, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ülke genelinde bazı şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Peki, 15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi, metrolar bedava mı? 15 TEMMUZ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaray seferleri gün boyunca ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte Marmaray, 15 Temmuz Salı günü vatandaşlara hiçbir ücret alınmadan hizmet verecek. 15 TEMMUZ METRO VE TRAMVAY BEDAVA MI? İstanbul’da metro ve tramvaylar İstanbulkart kişiselleştirme şartı ile ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatları 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım kapsamına alındı. İlgili Haber 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, FSM, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ücretleri 2025 15 TEMMUZ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul’da İETT ve özel halk otobüsleri, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz olarak kullanılabilecek. 15 TEMMUZ VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz’da Şehir Hatları vapurları İstanbul’da ücretsiz olacak. İstanbulkart’ı kişiselleştirmiş olan vatandaşlar, Salı günü boyunca vapur seferlerinden ücret ödemeden faydalanabilecek. İlgili Haber 15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? Resmi tatilde sağlık ocağı, hastane, aile hekimleri ve polikliniklerin çalışma durumu sorgulanıyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan