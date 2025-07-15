15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? Resmi tatilde sağlık ocağı, hastane, aile hekimleri ve polikliniklerin çalışma durumu sorgulanıyor

15 Temmuz Salı günü resmi tatil olarak uygulanmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve acil servislerin çalışma durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı, hastane, aile hekimleri ve poliklinikler çalışıyor mu merak ediliyor.

15 Temmuz’da acil sağlık ihtiyacı duyan vatandaşlar için hastanelerin acil bölümleri hizmette olacak. Acil servisler resmi tatil fark etmeksizin 24 saat çalışmaya devam ettiği için herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar doğrudan bu bölümlere başvurabilecek. Peki, 15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı, hastane, aile hekimleri ve poliklinikler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Sağlık ocakları, yani aile sağlığı merkezleri yurt genelinde kapalı olacak.

Rutin muayene, reçete yazdırma ya da kontrol gibi işlemler için vatandaşların 16 Temmuz Çarşamba gününü beklemesi gerekecek. MHRS üzerinden de resmi tatil günlerine randevu alınamayacak.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü devlet hastanelerinin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, resmi tatil boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek. Acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşlar, herhangi bir randevuya gerek olmadan doğrudan hastanelerin acil bölümlerine başvurabilecek.

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15 TEMMUZ'DA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz 2025 tarihinde aile hekimleri görev yapmayacak. Aile sağlığı merkezleri kapalı olacağı için muayene, tahlil, rapor işlemleri gibi hizmetler verilmeyecek.

15 TEMMUZ'DA POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Poliklinik hizmetleri, resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz Salı günü boyunca durdurulacak. Devlet hastanelerindeki tüm poliklinikler kapalı olacak ve randevu alınamayacak. Özel hastanelerde ise bazı poliklinikler sınırlı kadroyla hizmet verebildiği için hastanelerin iletişim kanallarına başvurulması tavsiye ediliyor.