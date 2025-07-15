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15 Temmuz'da kütüphane ve müzeler açık mı? Çalışma saatleri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz&#039;da kütüphane ve müzeler açık mı? Çalışma saatleri araştırılıyor
Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Kültür, Turizm, Müze, Kütüphane, Resmi Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2025, Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Çeşitli anma etkinliklerinin düzenlendiği 15 Temmuz'da kütüphane ve müzeler açık olup olmayacağı kontrol ediliyor.

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması nedeniyle bu özel güne dair sorular gündeme geliyor. Vatandaşlar 15 Temmuz'da kütüphaneler ve müzeler açık mı sorguluyor. 

15 TEMMUZ'DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle kütüphanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı halk kütüphaneleri, Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Süleymaniye Kütüphanesi gibi kamu kütüphanelerinin kapalı olması bekleniyor.

15 Temmuz'da kütüphane ve müzeler açık mı? Çalışma saatleri araştırılıyor - 1. Resim

Bunun dışında bazı üniversite kütüphaneler ve özel statülü kütüphaneler, 15 Temmuz'da sınırlı hizmet verebilir. Kütüphane hizmetini kullanmak isteyen vatandaşlar, ziyaret etmeyi planladıkları kütüphanelerin çalışma saatlerini kontrol edebilir. 

15 Temmuz müzeler açık mı

15 TEMMUZ'DA MÜZELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, genellikle açık oluyor. Bunun dışında özel kurumlara bağlı müzelerin çalışma saatleri kontrol edilmeli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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