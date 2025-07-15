Monaco geliyor! Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekibi yolda 

Ter Stegen ve Milinkovic-Savic'ten istediği cevabı alamayan Monaco, yeniden Uğurcan’ı gündemine aldı. Millî eldiven için gözden çıkarılan rakam 15 milyon avro

Ayrılığına kesin gözüyle bakılan hatta Fenerabçe ile anlaştığı bile iddia edilen Uğurcan Çakır konusunda herkes ters köşe olmuştu.

YURT İÇİNE KAPALI!

Trabzonspor yönetimi, kaptanın sözleşmesini iyileştirme yaparak uzatmış ve Fenerbahçe’ye asla satılmayacağını açıklamıştı. Adı Galatasaray ile de anılan ancak yönetimin tavrıyla yurt içine satış ihtimali ortadan kalkan Çakır’ın Avrupa hayali gerçekleşebilir. Bir ara Uğurcan ile yakından ilgilenen Monaco yeniden transfer ateşini yaktı. Marc Andre ter Stegen ve Vanja Milinkovic-Savic'ten olumlu cevap alamayan Fransız ekibi Uğurcan’a döndü.

İlgili Haber Trabzon beni fethetti! Felipe Augusto taraftara övgü yağdırdı

ÖMÜR GİBİ OLMASIN

∂ Kaleci konusunu bir an önce sonuçlandırmak isteyen Fransız devinin bu hafta içinde Türk Millî Takım kalecisi için Trabzonspor'a resmî teklif yapması bekleniyor. Çakır için gözden çıkarılan rakamın da 15 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Yurt dışı için kaptana sözü olan başkan Ertuğrul Doğan, istedikleri düzeyde bir teklif gelmesi durumunda bu sözünü hayata geçirebilir. Doğan yönetimi, daha önce eski başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Abdülkadir Ömür’ün Manchester City’ye transferinde (22 milyon avro reddedilmişti) yaşadığı can sıkıcı durumu yaşamak istemiyor.