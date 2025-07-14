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Felix harekâtı! Trabzon'dan sol kanat girişimi 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Felix harekâtı! Trabzon&#039;dan sol kanat girişimi 
Trabzonspor, Lille, Portekiz, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer, Gi Vicente forması giyen Felix Correia için Lille ile karşı karşıya geldi. 24 yaşındaki isim için 5-8 milyon avro arası öneriliyor

Yeni sezonda bütçe dengesini bozmadan yarışmacı bir takım hazırlığında olan Trabzonspor sol kanadına oyuncu bakıyor.

İki kulüp ilgileniyor  

Bu bağlamda öne çıkan isim ise Portekiz basınından geldi. A Bola’nın haberine göre bordo mavililer, kulübü Gil Vicente’nin satışa çıkardığı Felix Correia’yı gündemine aldı. Hatta bu konuda girişimlerde de bulunan Fırtına, Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. İki kulübün de 24 yaşındaki oyuncu için 5-8 milyon avro arası bir bütçe ayırdığı ve görüşmelere başladığı yazıldı.   

Çok ülke gezdi  

Sporting’de yetişen hücum oyuncusu yeni sezon Gil Vicente’nin kadro planlamasında düşünülmüyor. Geçen sezon 37 maçta 10 gol atan Felix, Portekiz’in üç büyük takımına (Benfica, Sporting ve Porto) gol atmayı başarmıştı. Correia genç yaşına rağmen alt kategorilerde de olsa Portekiz’in yanı sıra Hollanda, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde forma giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon avro olan Felix yeni bir maceraya hazır ve hem Trabzonspor hem de Lille hakkında bilgiler topluyor.

Fatih Tekke’nin alınması yönünde rapor verdiği Felix Correia’nın asıl mevkisi sol kanat gibi görünse de forvet özelliği de bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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