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Bu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gümüşhane, Ayı, Köpek, Karşıyaka, Kent Merkezi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’de şehir merkezine kadar inen bir ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kent merkezine kadar inen ayının rahat tavırları dikkat çekerken, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Gece saatlerinde Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, bir ayının sokak köpekleriyle aynı karede görüntülendiği görüldü.

Bu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

Kent merkezine kadar inen ayının rahat tavırları dikkat çekerken, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Bu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

Bir süre mahallede gezen ayı, ardından gözden kayboldu.

Bu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Mahalle sakinleri, ayının bir vatandaşın evinin merdivenlerine kadar geldiğini gördüklerini ifade etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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