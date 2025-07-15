Bu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gümüşhane’de şehir merkezine kadar inen bir ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kent merkezine kadar inen ayının rahat tavırları dikkat çekerken, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Gece saatlerinde Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, bir ayının sokak köpekleriyle aynı karede görüntülendiği görüldü.
Kent merkezine kadar inen ayının rahat tavırları dikkat çekerken, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Bir süre mahallede gezen ayı, ardından gözden kayboldu.
Mahalle sakinleri, ayının bir vatandaşın evinin merdivenlerine kadar geldiğini gördüklerini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız