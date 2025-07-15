Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif

Kızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif
Atletico Madrid, Fenerbahçe, Dusan Tadic, Kızılyıldız, Sözleşme, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid ile anılan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'e Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız kancayı taktı.

Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız’ın genel menajeri Zvezdan Terzic, Dusan Tadic’e 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptıklarını açıkladı.

Arena Sport TV’ye konuşan Terzic, “İspanya ve İtalya’dan teklifler bekliyor. Ona Sırbistan Ligi’nin en yüksek ücretini teklif ettik, o da şaşırdı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Monaco geliyor! Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekibi yolda Şam’dan PYD’ye ültimatom! Suriye lideri Şara 'bedelini ödersiniz' diyerek rest çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Monaco geliyor! Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekibi yolda  - SporMonaco Uğurcan Çakır için yoldaGalatasaray'a Frankowski piyangosu - SporGalatasaray'a Frankowski piyangosuOrkun için sabırsızım! Solskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdı - SporSolskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdıFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer! Kanarya PSG’den Asensio ve Skriniar’ı birlikte alıyor - SporFenerbahçe'den ikisi bir arada transfer!Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası - SporGalatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombasıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası oldu - SporJesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...