Kızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif

Atletico Madrid ile anılan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'e Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız kancayı taktı.

Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız’ın genel menajeri Zvezdan Terzic, Dusan Tadic’e 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptıklarını açıkladı.

Arena Sport TV’ye konuşan Terzic, “İspanya ve İtalya’dan teklifler bekliyor. Ona Sırbistan Ligi’nin en yüksek ücretini teklif ettik, o da şaşırdı” dedi.