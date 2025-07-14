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Resmi imzayı attı! Santos Fenerbahçe'de: Sarı-lacivertli ekip duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Resmi imzayı attı! Santos Fenerbahçe&#039;de: Sarı-lacivertli ekip duyurdu
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi SK forması giyen Elena Gracinda Santos’u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Amerikalı kanat oyuncusu, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi SK forması giyen Elena Gracinda Santos’u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Resmi imzayı attı! Santos Fenerbahçe'de: Sarı-lacivertli ekip duyurdu - 1. Resim

FENERBAHÇE İMZAYI RESMEN DUYURDU

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.

Resmi imzayı attı! Santos Fenerbahçe'de: Sarı-lacivertli ekip duyurdu - 2. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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