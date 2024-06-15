2024 bu haftanın halka arz takvimine göre Seğmen Kardeşler ve Efor Çay talep toplayacak
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Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler araması yapıldı. SPK tarafından başvurusu onaylanan 2 hisse bulunurken takvim gündeme geldi. Yeni şirketlerin duyurulmasının ardından ne zaman talep toplayacağı merak konusu oldu.
Vatandaşların gündeminde yer alan halka arzlarda yeni gelişme yaşandı. Seğmen Kardeşler ve Efor Çay duyurularının ardından ne zaman işlem göreceği ve kaç lot vereceği merak konusu oldu. İşte katılım endeksine uygunluk durumu ve fiyatı...
BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?
SPK tarafından başvurusu onaylanan 2 şirket bulunurken Seğmen Kardeşler ve Efor Çay halka arz oluyor.
Efor, 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplarken, Seğmen Kardeşler 26-27-28 Haziran'da talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.
EFOR ÇAY HANGİ BANKALARDA VAR?
14,50 TL'den satışa çıkacak olan hisse, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınırken fonu %25 Yatırımlar, %5 Girişim sermayesi yatırımı, %30 Finansal borçların ödenmesi, %40 İşletme sermayesinde kullanacak.
SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
26-27-28 Haziran'da talep toplamasının ardından borsada işlem görecek. SEGMN hisse koduyla, Yıldız Pazar'da satışa çıkarken fiyatı 30,00 TL olarak açıklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi