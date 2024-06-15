2024 bu haftanın halka arz takvimine göre Seğmen Kardeşler ve Efor Çay talep toplayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme:

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Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler araması yapıldı. SPK tarafından başvurusu onaylanan 2 hisse bulunurken takvim gündeme geldi. Yeni şirketlerin duyurulmasının ardından ne zaman talep toplayacağı merak konusu oldu.