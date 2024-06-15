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Efor Çay Sanayi halka arz tarihleri 26-27-28 Haziran aralığında olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Efor Çay Sanayi halka arz tarihleri 26-27-28 Haziran aralığında olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan Efor Çay'ın tarihlerinin belli olmasıyla beraber vatandaşlar ne zaman işlem görecek araştırmaya başladı. EFORC hisse koduyla Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olan hissenin fiyatı ve katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor.

Eşit dağıtım yapacak olan Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. tarihleri netleşti. Hangi bankalarda satışa çıkacağı merak edilen hissenin kodu EFORC olurken T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

EFOR ÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hisse, 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplayacak. İşlemlerin ardından ise borsada işlem görecek.

EFORC hisse kodu olurken, 14,50 TL'den satışa çıkacak. Satın alacak olanlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Efor Çay Sanayi halka arz tarihleri 26-27-28 Haziran aralığında olacak - 1. Resim

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pay olarak 90,000,000 lot verirken katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Fonun kullanılacağı yerler arasında %25 Yatırımlar, %5 Girişim sermayesi yatırımı, %30 Finansal borçların ödenmesi, %40 İşletme sermayesi oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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