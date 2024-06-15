Efor Çay Sanayi halka arz tarihleri 26-27-28 Haziran aralığında olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 09:35 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan Efor Çay'ın tarihlerinin belli olmasıyla beraber vatandaşlar ne zaman işlem görecek araştırmaya başladı. EFORC hisse koduyla Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olan hissenin fiyatı ve katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor.