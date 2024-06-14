Efor Çay Sanayi, 14,50 TL'den eşit dağıtımla halka arz oluyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 11:49 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan hisselerden biri olan Efor Çay Sanayi alacak olanlar ne zaman halka arz olacak, hisse kodu ve fiyatı nedir merak ederken katılım endeksine uygunluğunu da araştırdı. 14, 50 TL'den satışa çıkarken eşit dağıtım gerçekleştirecek. İşte olası lot miktarı...