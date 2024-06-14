Efor Çay Sanayi, 14,50 TL'den eşit dağıtımla halka arz oluyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanan hisselerden biri olan Efor Çay Sanayi alacak olanlar ne zaman halka arz olacak, hisse kodu ve fiyatı nedir merak ederken katılım endeksine uygunluğunu da araştırdı. 14, 50 TL'den satışa çıkarken eşit dağıtım gerçekleştirecek. İşte olası lot miktarı...
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin başvurusu SPK tarafından onaylanırken, ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. Halka arzlarda yaşanan düşüşlerin ardından Efor Çay Sanayi hissesi gündeme geldi.
EFOR ÇAY SANAYİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Hissenin, talep toplama tarihi henüz belli olmazken sürecin sona ermesiyle beraber borsada işlem göreceği tarih de belli olacak. Efor Çay, 14.50 TL'den Yıldız Pazar'da satışa çıkarken pay olarak 90,000,000 lot verecek.
Katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmazken fonun kullanılacağı alanlar arasında %25 Yatırımlar, %5 Girişim sermayesi yatırımı, %30 Finansal borçların ödenmesi, %40 İşletme sermayesi yer aldı.
Hissede T1-T2 bakiye kullanımı olmayacak.
HANGİ BANKALARDA VAR?
Hisseyi satın alacak olanlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alabilecek. Açıklığı %24,79 olurken büyüklüğü 1,3 Milyar TL olarak açıklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi