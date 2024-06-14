Araba hayali kuranlara müjde! Taşıt kredisi faizlerinde şok düşüş

7 Temmuz öncesi otomobil stoklarının eritilmesi için hayata geçirilen kampanyalar, taşıt kredisi faizlerinde de düşüşü tetikledi. Yıllık ortalama taşıt kredisi faizi 7 Haziran haftasında %40,80’den %24,52’ye geriledi. “En uygun, en ucuz, en düşük taşıt ve araç kredisi” arayışları hızlandı. 12 ay vade ile çekilen 250 bin TL kredinin aylık taksiti son düşüşle yaklaşık 5400 TL geriledi. Toplam geri ödeme de 65 bin lira ucuzlayarak, 346 bin 500 TL’ye düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Avrupa Birliği’nin araçlarda güvenlik donanımıyla alakalı regülasyonları, 7 Temmuz’da Türkiye’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce yeni şartlarla uyumlu olmayan sıfır km araçlarda, ciddi indirim kampanyaları yapılıyor. Kampanya kapsamında markalar, sıfır faizle 250 bin TL kredi kullandırıyor.

İKİNCİ ELDE DURGUNLUK SÜRÜYOR

Öte yandan aylardır yüksek faiz ve yüksek fiyat sebebiyle ikinci el otomobil piyasasında da durgunluk yaşanıyor. Fiyat artışının durması ve araç bulunabilirliğinin artmasıyla birlikte arz-talep dengesinde de arz lehine gelişmeler öne çıktı. Öte yandan “sıfır” araçlarda fiyat indirimi ve diğer kampanyalar, ikinci el piyasasında da fiyat artışlarını frenliyor.

FAİZLERDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Araba hayali kuranların “sıfır km” araçlarda son kampanyalarla birlikte bir miktar alım iştahı yükseldi. Ancak tüketicinin asıl beklentisi faiz indirimleri tarafına kilitlenmiş durumda.

Bu kapsamda TCMB tarafından açıklanan son verilerde, taşıt kredilerinde önemli bir düşüş dikkat çekti. 31 Mayıs ile biten haftada 40,80 olan yıllık ortalama taşıt kredisi faiz oranları, 7 Haziran haftasında 24,52’ye geriledi.

250 BİN TL KREDİ 65 BİN TL UCUZLADI

Son faiz indirimiyle birlikte kredilerde aylık oranlar %4,11’e kadar geriledi. Bu oran 4-6 hafta önce %6,59’a kadar yükselmişti. Her iki oran dikkate alınarak, 250 bin TL kredinin 12 aylık geri ödemesinde;

-Aylık taksitler 34 bin 155 liradan 28 bin 750 liraya geriledi.

-Yıllık geri ödeme 411 bin TL’den 346 bin 500 TL’ye düştü.

-Böylece aylık taksit 5405 TL azaldı ve yıllık geri ödeme de 64 bin 500 TL ucuzladı.

100 BİN TL KREDİ, 24 AY GERİ ÖDEME

Bu arada taksit sayısı 24 aya çıktığında, faiz oranı da %4,01’e kadar çekiliyor. Buna göre 100 bin TL kredinin 24 aylık geri ödemesinde de;

-Aylık taksitler 9 bin 950 liradan, 7 bin 398 liraya geriliyor.

-2 yıllık toplam geri ödeme 239 bin 322 TL’den 178 bin 126 TL’ye düşüyor.

-Aylık taksit 2552 lira azalıyor ve yıllık geri ödeme de 61 bin 196 lira ucuzluyor.