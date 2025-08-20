Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: ''Mourinho’ya saygım var ama..."

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: ''Mourinho’ya saygım var ama..."

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: &#039;&#039;Mourinho’ya saygım var ama...&quot;
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacakları ilk maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi öncesi konuştu. Mourinho hakkında görüşlerini söyleyen Lage, “Oyuncularımız büyük fedakârlık yaptı. Mourinho’ya saygım var ama önemli olan Benfica’nın kazanması.” dedi. 

Lage, takımının sezona çok iyi başladığını hatırlatarak, “Şimdiye kadar 4 maçta 4 galibiyet aldık ve gol yemedik. Ancak önemli olan geriye bakmak değil, çalışmaya devam etmek ve ileriye odaklanmak” ifadelerini kullandı.

''TATİL BİLE YAPMADILAR''

Takımının kısa bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiğini hatırlatan Lage, oyuncularının fedakârlıklarına dikkat çekti: “Oyuncularımız tatil yapmadan resmi maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Bu büyük bir özveri gerektiriyor. Hepsinden memnunum ama daha fazlasını verebileceğimizi biliyorum.”

Bruno Lage: ''Kazanmak ve ilerlemek için elimizden geleni yapacağız.'' - 1. Resim

Jose Mourinho ile ilgili yorumları da sorulan Benfica hocası, “Bu maç Mourinho ile Bruno arasında değil, Benfica ile Fenerbahçe arasında. Ona büyük saygım var ama yarın aklımdaki tek şey Benfica’nın iyi bir sonuç alması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılması.”

Türk takımlarının transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili görüşlerini aktaran Lage, "Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez." açıklamasında bulundu.

Bruno Lage: ''Kazanmak ve ilerlemek için elimizden geleni yapacağız.'' - 2. Resim

İstanbul’daki atmosferin zorlu olabileceğini belirten Lage, tecrübeli bir takım olduklarını vurguladı: “Fenerbahçe taraftarı çok güçlü bir destek veriyor. Yarın da öyle olacak. Ama biz deplasmanda oynamaya alışığız ve maça hazırız.” dedi.

Benfica, Fenerbahçe ile bu akşam saat 22.00'da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için kritik bir mücadeleye çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
İki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli olduUzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazeteci paylaştı: Galatasaray taraftarına kafa attı! Icardi videosu gündem oldu: İşte o anlar... - SporGazeteci paylaştı: G.Saray taraftarına kafa attıFenerbahçe ve Galatasaray, Yves Bissouma için karşı karşıya - SporFenerbahçe ve Galatasaray, Yves Bissouma için karşı karşıya"Penaltı krizi" sonrası Talisca sessizliğini bozdu: Fenerbahçe'den ayrılacak mı? - SporTalisca açıkladı: F.Bahçe'den ayrılacak mı?Mourinho'dan akıl oyunları: Orkun'a olay tepki, Kerem favori - SporMourinho'dan akıl oyunları: Orkun'a olay tepki, Kerem favoriReal Madrid 1–0 kazandı Alonso’dan Arda Güler’e övgü geldi - SporReal Madrid 1–0 kazandı Alonso’dan Arda Güler’e övgü geldiMourinho'dan Benfica'ya gönderme: ''Bizimle oynamak istemezlerdi.'' - SporMourinho'dan Benfica'ya gönderme: ''Bizimle oynamak istemezlerdi.''
Sonraki Haber Yükleniyor...