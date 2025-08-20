Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: ''Mourinho’ya saygım var ama..."

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi öncesi konuştu. Mourinho hakkında görüşlerini söyleyen Lage, “Oyuncularımız büyük fedakârlık yaptı. Mourinho’ya saygım var ama önemli olan Benfica’nın kazanması.” dedi.

Lage, takımının sezona çok iyi başladığını hatırlatarak, “Şimdiye kadar 4 maçta 4 galibiyet aldık ve gol yemedik. Ancak önemli olan geriye bakmak değil, çalışmaya devam etmek ve ileriye odaklanmak” ifadelerini kullandı.

''TATİL BİLE YAPMADILAR''

Takımının kısa bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiğini hatırlatan Lage, oyuncularının fedakârlıklarına dikkat çekti: “Oyuncularımız tatil yapmadan resmi maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Bu büyük bir özveri gerektiriyor. Hepsinden memnunum ama daha fazlasını verebileceğimizi biliyorum.”

Jose Mourinho ile ilgili yorumları da sorulan Benfica hocası, “Bu maç Mourinho ile Bruno arasında değil, Benfica ile Fenerbahçe arasında. Ona büyük saygım var ama yarın aklımdaki tek şey Benfica’nın iyi bir sonuç alması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılması.”

Türk takımlarının transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili görüşlerini aktaran Lage, "Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez." açıklamasında bulundu.

İstanbul’daki atmosferin zorlu olabileceğini belirten Lage, tecrübeli bir takım olduklarını vurguladı: “Fenerbahçe taraftarı çok güçlü bir destek veriyor. Yarın da öyle olacak. Ama biz deplasmanda oynamaya alışığız ve maça hazırız.” dedi.

Benfica, Fenerbahçe ile bu akşam saat 22.00'da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için kritik bir mücadeleye çıkacak.