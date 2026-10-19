Bursaspor evinde kazandı, liderle farkı 1'e indirdi
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek zirveyle puan farkını 1'e indirdi. Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalsa da 26 puanla liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Sporu'u 4-2 ve Bursaspor da Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligin ilk sırasında yer alan Metro Holding Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalsa da 26 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor ise ilk sırayla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
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SONUÇLAR
Ligde 11. haftada oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1
Bodrum FK-Bandırmaspor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-0
Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: 2-2
Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-2
İstanbulspor-Antalyaspor: 0-2
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1-2
Manisa FK-Muğlaspor: 3-4
Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: 2-0
Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor: 4-2
PUAN DURUMU
Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|11
|8
|2
|1
|24
|7
|17
|26
|2.BURSASPOR
|11
|8
|1
|2
|22
|9
|13
|25
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|11
|7
|2
|2
|15
|8
|7
|23
|4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|5
|5
|1
|21
|11
|10
|20
|5.BATMAN PETROLSPOR
|11
|6
|2
|3
|22
|19
|3
|20
|6.MARDİN 1969 SPOR
|11
|5
|3
|3
|14
|10
|4
|18
|7.ANTALYASPOR
|11
|6
|0
|5
|17
|17
|0
|18
|8.SMS GRUP SARIYER
|11
|4
|4
|3
|14
|15
|-1
|16
|9.MUĞLASPOR
|11
|3
|6
|2
|13
|14
|-1
|15
|10.BANDIRMA SPOR
|11
|3
|5
|3
|16
|8
|8
|14
|11.BODRUM FK
|11
|3
|5
|3
|13
|10
|3
|14
|12.EKENLER BETON SİVASSPOR
|11
|2
|7
|2
|15
|14
|1
|13
|13.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|3
|4
|4
|14
|15
|-1
|13
|14.TURKA ESENLER EROKSPOR
|11
|2
|6
|3
|10
|13
|-3
|12
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|10
|2
|4
|4
|9
|10
|-1
|10
|16.MANİSA FK
|11
|2
|4
|5
|18
|20
|-2
|10
|17.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|11
|2
|4
|5
|12
|21
|-9
|10
|18.ARTI DEĞER VAN SPOR FK
|11
|2
|3
|6
|10
|22
|-12
|7
|19.İSTANBULSPOR
|11
|1
|2
|8
|9
|26
|-17
|5
|20.BOLUSPOR
|10
|0
|1
|9
|3
|22
|-19
|1
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.
GELECEK HAFTA
Ligde 12. haftanın programı şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Artı Değer Van Spor FK (Bolu Atatürk)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)
25 Ekim Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)