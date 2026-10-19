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Spor

Bursaspor evinde kazandı, liderle farkı 1'e indirdi

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Bursaspor evinde kazandı, liderle farkı 1'e indirdi
Başlık ResmiBursaspor evinde kazandı, liderle farkı 1'e indirdi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek zirveyle puan farkını 1'e indirdi. Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalsa da 26 puanla liderliğini sürdürdü.

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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Sporu'u 4-2 ve Bursaspor da Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk sırasında yer alan Metro Holding Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalsa da 26 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor ise ilk sırayla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

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SONUÇLAR

Ligde 11. haftada oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Bodrum FK-Bandırmaspor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-0

Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: 2-2

Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-2

İstanbulspor-Antalyaspor: 0-2

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Muğlaspor: 3-4

Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: 2-0

Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor: 4-2

PUAN DURUMU

Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR118212471726
2.BURSASPOR118122291325
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK11722158723
4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1155121111020
5.BATMAN PETROLSPOR116232219320
6.MARDİN 1969 SPOR115331410418
7.ANTALYASPOR116051717018
8.SMS GRUP SARIYER114431415-116
9.MUĞLASPOR113621314-115
10.BANDIRMA SPOR11353168814
11.BODRUM FK113531310314
12.EKENLER BETON SİVASSPOR112721514113
13.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK113441415-113
14.TURKA ESENLER EROKSPOR112631013-312
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR10244910-110
16.MANİSA FK112451820-210
17.ORFA YAPI PENDİKSPOR112451221-910
18.ARTI DEĞER VAN SPOR FK112361022-127
19.İSTANBULSPOR11128926-175
20.BOLUSPOR10019322-191

NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

GELECEK HAFTA

Ligde 12. haftanın programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Artı Değer Van Spor FK (Bolu Atatürk)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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