Cherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imza

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 3 takımdan biri olan Samsunspor, Nany Dimata'dan boşalan forvet mevkiine takviye yaptı. Karadeniz temsilcisi transferin kapanmasına dakikalar kala daha önce Türkiye'de Adana Demirspor ve Göztepe'de oynayan Cherif Ndiaye ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kırmızı-beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Cherif Ndiaye. 4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE 2 KULÜPTE OYNADI

Futbola Cherif Ndiaye, Belçika'nın Waasland-Beveren takımında başlayan 1.90 boyundaki golcü oyuncu daha sonra sırasıyla Gorica, Göztepe, Shanghai Port, Adana Demirspor ve son olarak Kızılyıldız formalarını giydi. Takımlar bazında şu ana kadar 271 maça çıkan Ndiaye 103 kez gol sevinci yaşadı. Ndiaye ayrıca 7 kez de Senegal A Milli Takım formasını terletti.