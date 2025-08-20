Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev gelir yolda! İşin içinde 29 milyon var

Dev gelir yolda! İşin içinde 29 milyon var

Dev gelir yolda! İşin içinde 29 milyon var
Kanarya için Benfica maçı bir kader sınavı... Fenerbahçe kazanırsa 29 milyon avro kasasına koyacak, elenirse 16 milyon avro ile yetinecek.

Sarı lacivertliler için Benfica sınavı tur mücadelesinin de ötesinde anlam ifade ediyor. Hem maddi hem de manevi olarak. Kanarya play-off turunu geçerse Şampiyonlar Ligi’ne kalıp toplam 29 milyon avro gelir elde edecek.

Elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan temsilcimizin kasasına girecek rakam ise 16 milyon avro olacak.

