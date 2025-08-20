Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 4 büyükler de içinde! TFF, PFDK'ya sevk kararını duyurdu

4 büyükler de içinde! TFF, PFDK'ya sevk kararını duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 büyükler de içinde! TFF, PFDK&#039;ya sevk kararını duyurdu
TFF, PFDK, Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

TFF, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Kulüpler arasında 4 büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

4 büyükler de içinde! TFF, PFDK'ya sevk kararını duyurdu - 1. Resim

4 BÜYÜKLER DE İÇİNDE 

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor, Antalyaspor ve Gaziantep FK saha olayları, Göztepe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş ve Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

4 büyükler de içinde! TFF, PFDK'ya sevk kararını duyurdu - 2. Resim

Ayrıca Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelisporlu futbolcu Samet Yalçın kural dışı hareket nedeniyle tedbirli, Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado ile Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldiDorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ederson mu Donnarumma mı gelecek? Okan Buruk kaleci transferi için tarih verdi - SporEderson mu Donnaruma mı gelecek?Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - SporReal Madrid galibiyetle başladıStadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı! - SporStadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı!Okan Buruk'un listesindeydi... Köhn'ün yeni adresi belli oldu - SporOkan Buruk'un listesindeydi... Köhn'ün yeni adresi belli olduBeşiktaş'tan Taylan Bulut için film gibi video! Sürpriz detay... "Bu çanta kimin?" - SporSürpriz detay... "Bu çanta kimin?"Dorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de! - SporDorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...