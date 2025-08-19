Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu Kadıköy'de çimlere ayak bastı!

Sarı lacivertli kulübe transferiyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe--Benfica Şampiyonlar ligi play-off maçı öncesinde Kadıköy'de Chobani Stadyumu'nda antrenmana çıktı.

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak istiyor. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sarı lacivertlilerin Benfica ile karşılaşması transferi geciktirdi. Ali Koç yönetimi Galatasaray'ın eski kaptanına imza attırmak için ısrarlıyken, Kerem Aktürkoğlu Benfica kafilesi ile İstanbul'a geldi. Aktürkoğlu, takımı ile Kadıköy Cobani stadyumunda antrenmana çıktı.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇINDA OYANACAK MI?

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage tarafından kadroya dahil edilen Kerem Aktürkoğlu play-off maçında forma giymesi bekleniyor.

KADIKÖY'E AYAK BASTI

Benfica'nın yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, taktik idmanında takımla beraber Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde antrenmana çıktı.

Kadıköy çimlerine ayak basan Kerem takım arkadaşına stadyumunda belli noktaları göstererek bilgi verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
