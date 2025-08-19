Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş açıklama: "O maaşı biz ödeyemeyiz"

Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş açıklama: "O maaşı biz ödeyemeyiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Benfica teknik direktörü Bruno Lage, sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı açıklamada bulundu. Bruno Lage, "Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez.” dedi.

Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın Fenerbahçe-Benfica karşılaşması ile devam edecek. Play-off turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz ekibi Benfica'dan maç öncesi çarpıcı açıklamalar geldi.  Benfica Teknik Direktör Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu sorusuna verdiği tek cümlelik cevapla gündem oldu.

"BU MAÇ BRUNO-MOURİNHO MAÇI DEĞİL"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Setubal şehrinin en iyi teknik direktörü olduğunun da altını çizen Lage, şöyle konuştu:

"İlginç bir eşleşme olacak. İkimiz de Setubal'liyiz. Yıllardır onu tanıyorum. Şu anda önemli olan Bruno-Mourinho maçı değil, Benfica-Fenerbahçe maçı. Onların tarafında da bizim tarafımızda da önemli olan bu eşleşme. Belki gelecekte karşılaşmayı isterdik. Ona çok saygı duyuyorum. Elimizden geleni yapıp ikinci maça iyi bir sonuçla gitmek, sonunda da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz."

Jose Mourinho'yla eski arkadaş olduklarını söyleyen Bruno Lage, "20 yıl önce birbirimizle şakalaşırdık. O UEFA Kupası'nı kazanıyordu, ben 2. Lig'de başarılı oluyordum." diye konuştu.

PORTEKİZ'DE HİÇBİR TAKIM BU MAAŞI VEREMEZ

Lage, Fenerbahçe'ye transfer olma yolundaki Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorulara cevap verdi. Kerem'in geçen sene yaptıkları çok önemli olduğunu söyleyen Bruno, "Bir teklif vardı. Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ya da başka oyuncular teklif alabilir. Bizim için önemli olan yaptığımız işi devam ettirmek. Bizim ve Kerem'in şu andaki hedefi Benfica'ya yardımcı olmak. 

Bizde çok fazla iyi oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu, geçen sene uzun bir sezon geçirdi. Bu sezona çok iyi hazırlanmış şekilde başladı. Sırt numarasını değiştirdi. Benfica'da mutlu başladı. Çok iyi performans gösterdi. Şu anda Kerem ya da diğer oyuncular olsun, en önemli konu yarınki maç. Şu anda ağustos ayındayız ve çok fazla maç oynayacağımızı biliyoruz."

Türk takımlarının transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili görüşlerini aktaran Lage, "Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez." açıklamasında bulundu.

Ortalık savaş alanına döndü! 10 aracı hurdaya çevirdi
