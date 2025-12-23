Diyarbakır’da 300 milyon yıl önce jeolojik hareketliliğin başladığı öngörülen alandaki keşif heyecanlandırdı. İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede yüz milyonlarca yıl önceye ait fosiller bulundu. Alan Tetis Denizi’nin zemini olarak değerlendirilirken deniz yumuşakçaları, derisi dikenliler, balıklar gibi birçok canlı türünün izine rastlanabileceği belirtildi.

TETİS DENİZİ KALINTISI Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki kazılarda tarihe ışık tutacak bir keşfe imza atıldı. Tetis Denizi’nin zemini olduğu değerlendirilen alanda bulunan fosillerin çeşitli canlı türlerine ait olduğu düşünülüyor. Keşif hakkında bilgilendirme yapan Antropolog Naci Akdemir, bulunan alanın Tetis Denizi’nde meydana gelen sediment tortulu çökellerinin bulunduğu bir yer olduğunu belirtti. Akdemir, tabakada Afrika-Arabistan plakasının zorlaması ve Avrasya'nın buna direnmesi neticesinde bir yükselme-dalma hadisesinin meydana geldiğini ifade etti.

BİRBİRİNDEN AYRILMIŞ KIRIKLAR Tetis Denizi’nin altındaki çökeller yükselirken doğu-batı istikametinde çatlaklar ve kırılmalar meydana geldiğini belirten Akdemir, şunları anlattı: Yine Afrika-Arabistan plakasının sola momentli yani batıya açılı bindirmesi yüzünden bu defa kuzey-güney istikametli düzgün çatlaklar meydana gelmiştir. Her çatlağın bulunduğu yerde doğudaki zon, batıdakine nazaran daha hızlı ilerlemektedir. Çatlakların vaktiyle bakışımlı iken, günümüzde birbirinden ayrılmış kırıkları, bunu bize açıkça göstermektedir.

300 MİLYON SENE ÖNCE BAŞLADI Jeolojik hareketliliğin yaklaşık 250 ile 300 milyon sene önce başladığını değerlendiren Akdemir “Bulunduğumuz yer, kanaatime göre hareket başladığında şimdiki Süveyş ve Basra Körfezini birleştiren bir hattın üzerinde bulunuyordu. Arazi, yılda 10-15 milimetrelik bir hızla kuzeye doğru seyir halindedir ki Anadolu yarımadası da bunun önünden batıya doğru, yani Ege Denizine doğru kaçmaktadır. Hareket, güneyden kuzeye doğrusal bir hareket değil sola, yani batıya momentli bir hareket karakterindedir” dedi.

9 BİN METREYE YÜKSELTTİ Hareketin ivmesinin Avrasya'ya yüklenen Hint kıtasında çok hızlı olduğunu işaret eden Akdemir “Arabistan ve Afrika'nın batısına gittikçe yavaşlamaktadır. Bakılırsa, Hindistan'ın Avrasya'yı Himalayalar'da 9 bin metrelere varan ölçeklerde yükselttiği, İran ve Anadolu platolarının batıya gittikçe azalan meyillerle bu harekete refakat ettiği görülür” diye konuştu.

GEÇ ÇAĞLARA AİT OLAN BAŞKA BİR KATMAN Bulunan tabakanın üzerinde sediment tortullarında bakterilerden, omurgalı hayvanlara kadar çok farklı türlerde hayvan fosilinin bulunabileceğini belirten Akdemir, şu bilgileri verdi: Deniz yumuşakçaları, derisi dikenliler, balıklar ve ne olduğunu tam kestiremediğimiz başkaca omurgalı hayvanların fosilleri bize bunu göstermektedir. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi, bir kayanın üzerinde bulunan ve üzerinde birkaç diş bile mevcut olan bir çene kemiği mevcuttur. Bunun üzerinde de oluşmuş ve tabiatıyla daha geç çağlara ait olan başka bir katmanda da omurga kemikleri müşahede ettik.

