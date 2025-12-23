ABD'DE 1947 ve 1968 yıllarında işlenen iki faili meçhul cinayet, onlarca soruşturmacının yıllardır süren çalışmasıyla aydınlandı. Dünyada Black Dahlia ve Zodiac Katili olayları olarak bilinen iki vakada onlarca kişi ölmüş, ancak fail bir türlü yakalanamamıştı. 78 yıldır süren soruşturmada her detay incelenerek cinayetlerin tek bir şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin kimliğini açıklayan soruşturma danışmanı Alex Baber, failin 78 yıl önce bıraktığı şifreleri bugün yapay zeka yardımıyla çözdüklerini belirtti. Baber, şüphelinin hem tıbbi bilgiye sahip olduğunu hem de askeri şifreleri çözebildiğini kaydetti.

İngiliz basınından Daily Mail, ABD tarihinin en gizemli iki cinayetinin aynı kişi tarafından işlendiğini belirterek, failin kimliğini ortaya çıkardı. Gazetenin aktardığına göre, bu çarpıcı detay FBI ve Kaliforniya’daki ilgili polis departmanları tarafından incelemeye alındı. İddiaların doğrulanması halinde, onlarca yıldır çözülemeyen iki büyük cinayet gizeminin aynı anda aydınlatılabileceği ifade ediliyor.

2025-12-23

ABD'de onlarca yıllık gizem çözülüyor! İki tarihi cinayetin tek şüphelisi var

ZODIAC VE BLACK DAHLIA DOSYALARI

Zodiac Katili, 1968–1969 yılları arasında Kuzey Kaliforniya’da en az beş cinayetle ilişkilendiriliyor. Basına gönderdiği mektuplar ve şifreli mesajlarla polisi ve kamuoyunu provoke eden fail, kimliğini hiçbir zaman açıklamadı ve yakalanamadı. Bundan yaklaşık 20 yıl önce, 1947’de ise Los Angeles’ta Elizabeth Short isimli genç bir kadın ölü bulundu. Basının “Black Dahlia” adını verdiği bu cinayet, dönemin en çok konuşulan vakalarından biri oldu. Yıllarca süren tüm soruşturmalara rağmen çözülemedi.

Elizabeth Short'un katili tarafından vahşice öldürüldüğüne inanılan, eskiden Zodiac Motel olarak bilinen motel.

1970 YILINDA GÖNDERİLEN ŞİFRELER YAPAY ZEKA KULLANILARAK ÇÖZÜLDÜ

Soruşturma danışmanı Alex Baber, yıllardır devam eden bu iki dosyayı çözdüğüne inandığını söylüyor. Baber, Zodiac Katili’nin 1970 yılında gönderdiği Z13 ve Z32 adlı şifreleri, yapay zekâ, klasik kriptografi ve yeni yayımlanan nüfus kayıtlarını kullanarak çözdüğünü iddia ediyor.

Bu çözümlerin, Black Dahlia cinayetinde geçmişte adı geçen bir şüpheliyi işaret ettiğini savunan Baber, aynı kişinin her iki suçla da bağlantılı olduğuna dair dolaylı kanıtlar topladığını öne sürüyor. Baber’in iddiasına göre, söz konusu kişi hem tıbbi bilgiye hem de askeri şifre çözme geçmişine sahipti.

ADI İLK KEZ DUYURULDU

Daily Mail, ilk kez bu şüphelinin adını kamuoyuna duyurdu: Marvin Margolis. Haberde, Margolis’in ölüm döşeğinde verdiği öne sürülen bir itirafın da iki dosyayı birbirine bağlayan unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Marvin Margolis

İNCELEME BAŞLATILDI

Baber, bugüne kadar birçok amatör araştırmacının benzer iddialar ortaya attığını ancak kendi çalışmasının farkının, aktif kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmesi olduğunu ifade etti. Baber’in, Zodiac dosyasından sorumlu Kaliforniya’daki polis birimleriyle iki kez görüştüğü ve bulgularını yetkili kurumlar arası bir çalışma grubuna sunduğu bildirildi.

Ayrıca Baber’in ekibinin, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ile de temas kurduğu ve Black Dahlia cinayetiyle ilgili bulguların ilgili birimlerce incelenmeye başlandığı öğrenildi.

ABD'de onlarca yıllık gizem çözülüyor! İki tarihi cinayetin tek şüphelisi var

ONLARCA YILLIK GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

Yetkililerden henüz resmî bir doğrulama gelmezken, uzmanlar iddiaların doğrulanması halinde bunun ABD suç tarihindeki en büyük gelişmelerden biri olabileceğini belirtiyor.

BLACK DAHLIA OLAYI NEDİR?

Zodiac ve Black Dahlia dosyaları, ABD suç tarihinin en ünlü ve çözülememiş faili meçhul cinayet soruşturmalarındandır. 1947 yılında ABD’nin Los Angeles kentinde, 22 yaşındaki Elizabeth Short’un cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Hollywood’da oyuncu olma hayali kuran genç kadın, basın tarafından “Black Dahlia” adıyla anıldı. Olay, söz konusu dönem için son derece sarsıcıydı. Polis yüzlerce ihbarı değerlendirdi, çok sayıda şüpheli sorgulandı ancak somut delil eksikliği nedeniyle dosya çözülemedi. Black Dahlia cinayeti, ABD tarihinin en ünlü faili meçhul vakalarından biri olarak kaldı.

ABD'de onlarca yıllık gizem çözülüyor! İki tarihi cinayetin tek şüphelisi var

ZODIAC KATİLİ OLAYI NEDİR?

1968–1969 yılları arasında Kuzey Kaliforniya’da bir dizi cinayet işlendi. Fail, kendisine “Zodiac” adını verdi ve gazetelere gönderdiği mektuplar ile şifreli mesajlarla polisle ve kamuoyuyla iletişim kurdu. Zodiac Katili, en az beş cinayetle ilişkilendirildi ve hatta daha fazlasını işlediğini iddia etti. Kimliği hiçbir zaman kesin olarak belirlenemedi. Gönderdiği şifrelerin bir kısmı yıllar sonra çözülebilse de, katilin kim olduğu sorusu cevapsız kaldı.

Her iki olay da yoğun soruşturmalara rağmen çözülememiş, ABD’de suç tarihi ve popüler kültürün en karanlık ve merak uyandıran dosyaları arasında yer almıştır.

