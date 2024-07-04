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Di Maria adım adım! Beşiktaş, Arjantinli yıldızı bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Di Maria adım adım! Beşiktaş, Arjantinli yıldızı bekliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rafa Silva ve Gabriel Paulista’yı renklerine bağlayan Beşiktaş, asıl bombayı dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile patlatmaya hazırlanıyor.

Copa America’da ter döken 36 yaşındaki oyuncuya ilk olarak İnter Miami talip olmuştu. ABD ekibinin, MLS ligi finansal kriterini aşması sebebiyle anlaşma gerçekleşmedi. 

YÜCEL BİTİRECEK 

Arjantin’den Rosario Central kulübünden gelen teklifi de taraftarların tepkisi sebebiyle reddeden Di Maria, artık Beşiktaş’a çok yaklaştı. Arjantin basını, eski takım arkadaşı Rafa Silva’nın etkisiyle Di Maria’nın siyah beyazlılara sıcak baktığını yazdı. İkinci başkan Hüseyin Yücel, transfer için bütün şartları zorlayacak. 

RAFA TAKIMA KATILDI

Beşiktaş’ta Rafa Silva takıma katıldı ve arkadaşlarıyla tanıştı. Yıldız futbolcu dün kuvvet testinden geçirildi, sonrasında sahada çalıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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