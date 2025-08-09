"Doping" krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe'den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı

Geçtiğimiz sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sözleşmesi sona erince Suudi Arabistan kulübüne dönen Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika'da devam edecek.

HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

Club America ile anlaşma sağlayan Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika'ya gitti. 28 yaşındaki oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

31 MAÇTA 4 GOL

2024-2025 sezonunu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren kanat oyuncusu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN "DOPİNG" İDDİASI

Fransız futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisine doping yapılmaya çalışıldığı iddiası ile çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu ifadeler sonrası Saint-Maximin'e dava açacağını duyurmuştu.

Allan Saint-Maximin, "Hasta olduğum sırada kulüple ortak çalışan ve kulüp doktorunun gözetiminde olan bir hastanenin sağlık ekibi bana şu meşhur iğneyi yapmaya çalıştı. 'Söylenenin' aksine prosedürü durduran kesinlikle kulüp doktoru değil, bendim. Bana gönderilen tıbbi ekibin davranışlarının ve iş yapma biçimlerinin anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden o anda, bunu denetlemesi gereken kulüp doktoruyla iletişime geçtim ve bana vermek istedikleri ürünü onaylamasını istedim. Bunu yapamadı çünkü korktuğum gibi bu madde gerçekten yasaktı" ifadelerini kullanmıştı.