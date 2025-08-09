Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > "Doping" krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe'den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı

"Doping" krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe'den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Doping&quot; krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe&#039;den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren, bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'de olan Allan Saint-Maximin, Meksika'nın Club America takımına transfer oldu. Fransız futbolcu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra kendisine doping yapılmaya çalışıldığını söylemiş; sarı-lacivertli kulüp ise çok konuşulan açıklama sonrası dava açmıştı.

Geçtiğimiz sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sözleşmesi sona erince Suudi Arabistan kulübüne dönen Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika'da devam edecek.

HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

Club America ile anlaşma sağlayan Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika'ya gitti. 28 yaşındaki oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

31 MAÇTA 4 GOL

2024-2025 sezonunu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren kanat oyuncusu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN "DOPİNG" İDDİASI

Fransız futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisine doping yapılmaya çalışıldığı iddiası ile çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu ifadeler sonrası Saint-Maximin'e dava açacağını duyurmuştu.

Allan Saint-Maximin, "Hasta olduğum sırada kulüple ortak çalışan ve kulüp doktorunun gözetiminde olan bir hastanenin sağlık ekibi bana şu meşhur iğneyi yapmaya çalıştı. 'Söylenenin' aksine prosedürü durduran kesinlikle kulüp doktoru değil, bendim. Bana gönderilen tıbbi ekibin davranışlarının ve iş yapma biçimlerinin anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden o anda, bunu denetlemesi gereken kulüp doktoruyla iletişime geçtim ve bana vermek istedikleri ürünü onaylamasını istedim. Bunu yapamadı çünkü korktuğum gibi bu madde gerçekten yasaktı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hukuk Fakültesi barajı 100 bin mi, 125 bin mi? Danıştay kararı belli olduAnnesini darbeden şizofren doktor olayında yeni gelişme!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı! - SporG.Saray maçı sonrası olay Süper Lig çıkışıDev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum - SporDev bonservis! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum15 milyon euro ödenmişti! Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder sürprizi - SporMourinho nihai kararını verdi! Cengiz Ünder sürpriziYeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatro - SporYeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatroÇıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir - Spor"Burada top oynanmaz, hıyar yetişir"Süper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezası - SporSüper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezası
Sonraki Haber Yükleniyor...