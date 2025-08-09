15 milyon euro ödenmişti! Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder sürprizi

Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'in, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

"YILLIK ÜCRETİNİN YARISINI KARŞILAYALIM"

Bologna'nın, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşuluyor. Serie A kulübünün, kanat oyuncusunun yıllık ücretinin yarısını karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

25 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ve Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıktı. Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sundu.