15 milyon euro ödenmişti! Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder sürprizi
Fenerbahçe'nin Ağustos 2023'te 15 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder, kiralık gittiği MLS ekibi Los Angeles FC'den ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli takıma dönmüştü. Jose Mourinho'nun hazırlık kampı sonrası "kadroda düşünmediği" yönünde rapor cerdiği milli oyuncu için İtalyan kulübü harekete geçti.
Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'in, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.
"YILLIK ÜCRETİNİN YARISINI KARŞILAYALIM"
Bologna'nın, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği konuşuluyor. Serie A kulübünün, kanat oyuncusunun yıllık ücretinin yarısını karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
25 MAÇTA 2 GOL
Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ve Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıktı. Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sundu.
