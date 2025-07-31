Süper Lig'de rekor transfer: Cengiz Ünder'i tahtından etti 

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden RAMS Başakşehir, Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı.

5 YILLIK ANLAŞMA

İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev le 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

7,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Başakşehir'de söz konusu transferle birlikte Cengiz Ünder'in rekoru kırıldı. Bonservisine 7,5 milyon euro ödenen Abbosbek Fayzullaev, "en pahalı transfer" olarak kulüp tarihine geçti.

39 MAÇTA 3 GOL

RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev oldu. 21 yaşındaki oyuncu, CSKA formasıyla geçtiğimiz sezon lig ve kupada 39 karşılaşmada 3 gol kaydetti.