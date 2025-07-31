Süper Lig'de rekor transfer: Cengiz Ünder'i tahtından etti
RAMS Başakşehir'den Temmuz 2017'de yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Roma'ya giden Cengiz Ünder'in rekoru kırıldı. Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev için ödenen bonservis, turuncu-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden RAMS Başakşehir, Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı.
5 YILLIK ANLAŞMA
İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev le 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
7,5 MİLYON EURO BONSERVİS
Başakşehir'de söz konusu transferle birlikte Cengiz Ünder'in rekoru kırıldı. Bonservisine 7,5 milyon euro ödenen Abbosbek Fayzullaev, "en pahalı transfer" olarak kulüp tarihine geçti.
39 MAÇTA 3 GOL
RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev oldu. 21 yaşındaki oyuncu, CSKA formasıyla geçtiğimiz sezon lig ve kupada 39 karşılaşmada 3 gol kaydetti.